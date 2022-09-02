شؤون فلسطينية

الصحة تطالب بوقف استهلاك المنتج الغذائي "هريس جربر"

الصحة تطالب بوقف استهلاك المنتج الغذائي "هريس جربر"
هريس جربر
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة، تحذيراً هاماً للمواطنين بخصوص أحد منتاج الأغذية الخاصة بالأطفال.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه وبناءً على معلومات من الوكيل الفلسطيني للشركة المستوردة لمنتج هريس جربر بطعم التفاح والموز، تعلن وزارة الصحة الفلسطينية بأن منتج هريس جربر Gerber بطعم التفاح والموز، يحتوي على غشاء من الفواكه في الجزء العلوي في بعض منتجاته، وعليه تقرر سحبه من الأسواق احترازيا.

ونشرت الوزارة تفاصيل المنتج وهي (الدفعة: 21646376 - آخر موعد للإستهلاك: 12.06.2024 - - الباركود: 7613036880855).

وطلبت من المستهلكين عدم استهلاك العبوات المذكورة، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة المواطنين.

ولفتت إلى أن طواق الوزارة تنفذ جولات ميدانية بالتعاون مع المؤسسات الشريكة على الصيدليات والمحلات التجارية للتأكد إن كانت العبوات التي تحمل نفس الباركود موجودة والتعامل معها حسب الإجراءات المتبعة في وزارة الصحة وذلك لسحب المنتج حال تم العثور على هذه الأصناف في السوق الفلسطيني وبالشراكة مع الوكيل الفلسطيني للمنتج.

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