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شؤون فلسطينية

بكيرات: حملات الاستدعاء والاعتقال تهدف لتفريغ المسجد الأقصى

بكيرات: حملات الاستدعاء والاعتقال تهدف لتفريغ المسجد الأقصى
بكيرات
رام الله - دنيا الوطن
قال ناجح بكيرات رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث، إن استدعائه لدى سلطات الاحتلال للتحقيق يوم الأحد المقبل جاءت في سياق التضييق والملاحقة الممتدة منذ عقود.

وأوضح بكيرات أن الاحتلال يهدف لتفريغ القدس والمسجد الأقصى من المرجعيات والقيادات المقدسية، ولا يريد أن أي وجود فلسطيني إسلامي في القدس، لأي شخصية تفضح سياسات الاحتلال التهويدية في المدينة المقدسة.

وأشار إلى أنه استدعي أمس الخميس للمسكوبية، لما يعرف بالتحقيق في غرف رقم 4، وتم تسليمهم قرار بتجديد منع السفر بحق نجله داوود.

وأضاف بكيرات أن قوات الاحتلال حاصرت منزله في بلدة صور باهر بالقدس، حيث حاولت اقتحامه للبحث عنه، وجرى مشادة كلامية بين العائلة وقوات الاحتلال.

وبيّن أن قوات الاحتلال سلمته استدعاء آخر لمقابلة المخابرات في مركز تحقيق القشلة في باب الخليل بالبلدة القديمة يوم الأحد القادم.

وقال بكيرات إن هذا الاستدعاء ليس الأول ولن يكون الأخير، مشددا على رفضه لكل هذه الإجراءات الظالمة التي تأتي في سياق التضييق على المقدسيين ومحاولة خلق فراغ في المسجد الأقصى والقدس.

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