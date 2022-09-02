واشنطن: الرد الإيراني حول الاتفاق النووي غير بناء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن الرد الأخير الذي قدمته طهران في إطار المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي "ليس بناء"، مما يحد من احتمال العودة إلى الالتزام بهذا الاتفاق.وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل: "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا رد إيران عبر الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "نحن ندرسه وسنرد عن طريق الاتحاد الأوروبي، لكنه للأسف غير بناء".وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد أعرب قبل أيام عن أمله بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني "في الأيام المقبلة".وقدّم الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس ما أسماه "نصا نهائيا" لإحياء الاتفاق الذي أبرم في العام 2015 وانسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أحاديا.وقد اقترحت إيران تعديلات عليه، وردت عليها الولايات المتحدة عبر الوسطاء.