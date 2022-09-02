دولي

واشنطن: الرد الإيراني حول الاتفاق النووي غير بناء

واشنطن: الرد الإيراني حول الاتفاق النووي غير بناء
إيران والولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن الرد الأخير الذي قدمته طهران في إطار المحادثات المتعلقة بالاتفاق النووي "ليس بناء"، مما يحد من احتمال العودة إلى الالتزام بهذا الاتفاق.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل: "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا رد إيران عبر الاتحاد الأوروبي"، مضيفا: "نحن ندرسه وسنرد عن طريق الاتحاد الأوروبي، لكنه للأسف غير بناء".

وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، قد أعرب قبل أيام عن أمله بإحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني "في الأيام المقبلة".

وقدّم الاتحاد الأوروبي في الثامن من أغسطس ما أسماه "نصا نهائيا" لإحياء الاتفاق الذي أبرم في العام 2015 وانسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أحاديا.

وقد اقترحت إيران تعديلات عليه، وردت عليها الولايات المتحدة عبر الوسطاء.

أخبار ذات صلة

طائرة إسرائيلية تحلّق في أجواء السعودية لأول مرة

طائرة إسرائيلية تحلّق في أجواء السعودية لأول مرة

كوشنير: ترامب يفكر في الترشح للرئاسة الأميركية في 2024

كوشنير: ترامب يفكر في الترشح للرئاسة الأميركية في 2024

روسيا تبدي استعدادها لتعاون نووي مع العراق

روسيا تبدي استعدادها لتعاون نووي مع العراق

بايدن: ترامب وأنصاره تهديد للديمقراطية في أميركا

بايدن: ترامب وأنصاره تهديد للديمقراطية في أميركا

روسيا تطلب اجتماع لمجلس الأمن حول قصف محطة زاباروجيا

روسيا تطلب اجتماع لمجلس الأمن حول قصف محطة زاباروجيا

من أربعة محاور مختلفة.. &#34;هجوم مكثف&#34; على شمال إقليم تيغراي

من أربعة محاور مختلفة.. "هجوم مكثف" على شمال إقليم تيغراي

بعد أزمة في مياه الشرب.. بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية المسيسبي

بعد أزمة في مياه الشرب.. بايدن يعلن حالة الطوارئ في ولاية المسيسبي

وزيرة الصحة البرتغالية تعلن استقالتها إثر أزمة بالبلاد

وزيرة الصحة البرتغالية تعلن استقالتها إثر أزمة بالبلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف يلتقي نظيره الأردني ويبحثان التعاون المشترك

وزير الأوقاف يلتقي نظيره الأردني ويبحثان التعاون المشترك

الاحتلال يفرج عن رئيس بلدية البيرة إسلام الطويل

الاحتلال يفرج عن رئيس بلدية البيرة إسلام الطويل

&#34;المالية&#34; بغزة تنشر حصيلة العمل بمعابر القطاع أمس الخميس

"المالية" بغزة تنشر حصيلة العمل بمعابر القطاع أمس الخميس

جمعية رجال الأعمال بغزة تبحث مع العمادي عدة ملفات

جمعية رجال الأعمال بغزة تبحث مع العمادي عدة ملفات

الاحتلال يستدعي الشيخ ناجح بكيرات للتحقيق الأحد المقبل

الاحتلال يستدعي الشيخ ناجح بكيرات للتحقيق الأحد المقبل

&#34;التعاون الإسلامي&#34; توجه رسائل للأطراف الدولية حول أوضاع الأسرى

"التعاون الإسلامي" توجه رسائل للأطراف الدولية حول أوضاع الأسرى

تفاصيل اجتماع العمادي مع وينسلاند وتوماس وايت بغزة

تفاصيل اجتماع العمادي مع وينسلاند وتوماس وايت بغزة

التعليم تعلن عن منح لدراسة البكالوريوس في المغرب وكوبا

التعليم تعلن عن منح لدراسة البكالوريوس في المغرب وكوبا

منوعات

بعد فيديو ظهر فيه السقا وهو يتدرب… الجمهور يتساءل &#34; في فيلم جديد&#34;؟

بعد فيديو ظهر فيه السقا وهو يتدرب… الجمهور يتساءل " في فيلم جديد"؟

شاهد.. فارس اسكندر يناصر فارس كرم ضد ميريام فارس

شاهد.. فارس اسكندر يناصر فارس كرم ضد ميريام فارس

بالصور.. مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يطلق دورته الـ29

بالصور.. مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يطلق دورته الـ29

إليسا تهاجم زياد برجي... ونادين الراسي بطلة الكليب في أول ظهور فني بعد الفاجعة

إليسا تهاجم زياد برجي... ونادين الراسي بطلة الكليب في أول ظهور فني بعد الفاجعة

شاهد.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

شاهد.. نوال الزغبي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

بلاغ من محمد صبحي ضد منتحلي شخصيته

بلاغ من محمد صبحي ضد منتحلي شخصيته

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد إبنتها على طريقتها

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد إبنتها على طريقتها

الفنانون يهنئون كندة علوش وعمرو يوسف بمولودهما الثاني

الفنانون يهنئون كندة علوش وعمرو يوسف بمولودهما الثاني

تسريب تسجيل صوتي لـ فارس كرم يشعل الخلاف أكثر مع ميريام فارس

تسريب تسجيل صوتي لـ فارس كرم يشعل الخلاف أكثر مع ميريام فارس

نادين خوري تنضم لأسرة مسلسل &#34;عين الشمس&#34;

نادين خوري تنضم لأسرة مسلسل "عين الشمس"

عربي

هجوم مغربي على الرئيس التونسي

هجوم مغربي على الرئيس التونسي

القوات الخاصة العراقية تتدخل لفض اشتباكات في البصرة الليلة الماضية

القوات الخاصة العراقية تتدخل لفض اشتباكات في البصرة الليلة الماضية

مصر: تعويم سفينة عملاقة جنحت في مجرى قناة السويس

مصر: تعويم سفينة عملاقة جنحت في مجرى قناة السويس

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بمحيط مطار حلب

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بمحيط مطار حلب