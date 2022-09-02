شؤون فلسطينية

وزير الأوقاف يلتقي نظيره الأردني ويبحثان التعاون المشترك

وزير الأوقاف يلتقي نظيره الأردني ويبحثان التعاون المشترك
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، بنظيره الأردني محمد الخلايلة، في مكتب الأخير في العاصمة الأردنية عمان، حيث أطلع البكري الوزير الخلايلة على مجمل التطورات في الساحة الفلسطينية، خاصة المتعلقة بالإجراءات الإسرائيلية ضد المقدسات في ظل مخططها الرامي إلى تهويد مدينة القدس.

وناقش الطرفان الأوضاع التي يمر بها المسجد الأقصى وازدياد حدَّة الانتهاكات الإسرائيلية تجاهه، والتي تنطلق من رؤية منهجية لمحاولة السيطرة عليه، وإتاحة المجال للمستوطنين من اقتحامه والقيام بشعائر الدينية اليهودية في تجاهل واضح للوضع القائم منذ العام 1967، وهو ما يحتاج إلى وقفة حقيقية تحافظ على إسلامية المسجد الأقصى بكونه مكاناً إسلامياً خالصاً.

وأكد البكري، الذي نقل خلال اللقاء تحيات الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية للوزير الخلايلة، على عمق العلاقة الفلسطينية الأردنية، والدور الأردني الداعم للقضية الفلسطينية، بأن اللقاء الذي جمعه مع الخلايلة، هام وضروري، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ويجب البناء عليه في وضع الخطط والتصورات المشتركة بما يخدم الطرفين الذين يعملان بتنسيق كامل ومتواصل ولذا جاء هذا الاجتماع للإفادة من خبرة المملكة الأردنية والتنسيق العالي بين الجانبين في جميع الملفات المشتركة وعلى رأسها المسجد الأقصى، ومدينة القدس، مؤكداً على الدور التكاملي للطرفين في دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

من ناحيته، أكد الخلايلة الذي حيا صمود الشعب الفلسطيني أمام الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، على متانة العلاقات الأردنية الفلسطينية التي أرساها رئيسا البلدين الملك عبد الله الثاني والرئيس محمود عباس، واستعداد الأردن الدائم لتقديم كافة التسهيلات لأبناء الشعب الفلسطيني مؤكداً استعداد الأردن للقيام بما يجب لدعمه ومؤازرته.

 

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