المدير التنفيذي لمؤسسة جدولة الاستثمار يوضح ألية عمل المؤسسة والفئات المستهدفة



وأوضح أن المؤسسة تعمل على تقديم استشارات مالية وتسويقية وإدارية، لأصحاب المشاريع حيث يقومون بأخد عينات من المشاريع ليتم تطويرها.





وبين أنه تم تقديم نظام مالي سحابي يستطيع الريادي من خلاله إثبات كل عملياته المالية وإعداد الموازنات التى من شأنها بناء حصة سوقية له، فضلاً عن تطويره من الناحية الإدارية وكيفية عمل خطة للعمل بالمراحل المتقدمة والتشبيك مع الموزعين.



وأشار الأشقر إلى أن المؤسسة عملت على العمل مع دكتورة في كلية غزة للعلوم التطبيقية على مدار عام ونصف، بمشروع استخلاص "الستيفيا المحلى" الآمن بديل السكر، فتم زيادة مرحلة الإنتاج لديها من 500 وحدة إلى 5000 وحدة.





كما وتم التشبيك بينها وبين موزع خط بشركة قائمة لديها وتوزيع مبيعات بما يقارب 30 وحدة سنوية في المرحلة الأولى.



خاص دنيا الوطن- سندس الخطيبأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة جدولة للاستشارات وحلول الأعمال، عمر الأشقر، أن المؤسسة تعمل على استثمار الطاقات البشرية للمشاريع الريادية وبخاصة النسائية منها وذلك لتعزيز دور المرأة داخل المجتمعات.وقال الأشقر في حديثه لـ"دنيا الوطن": إنه "ومن خلال إجراء المؤسسة دراسة بالفترة السابقة اتضح وجود مشكلات تعاني منها المشاريع الريادية وخاصة النسائية منها".وأضاف: أن المشاريع النسائية بالقطاع تعاني من مشكلات وصعوبات بالجوانب المالية والتسويقية والإدارية.