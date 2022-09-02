الاحتلال يفرج عن رئيس بلدية البيرة إسلام الطويل

رام الله - دنيا الوطنأفرجت سلطات الاحتلال، مساء أمس الخميس، عن رئيس بلدية البيرة، الأسير إسلام الطويل، بعد اعتقال إداري دام لـ7 شهور.وخلال استقبال الطويل على بوابة سجن "عوفر"، منع الاحتلال المواطنين من التجمع.واعتقلت قوات الاحتلال رئيس بلدية البيرة في شهر مارس/ آذار قبيل الانتخابات المحلية للجولة الثانية بأيام.وبعد الإفراج عنه حمل الطويل رسالة الأسرى بأهمية تحقيق الوحدة الوطنية، حيث استطاعوا الانتصار على السجان الإسرائيلي من خلال الوحدة الوطنية والتهديد بمعركة الأمعاء الخاوية.وأشار إلى أن الأسرى انتصروا في هذه المعركة، لكن الألم والوجع موجود لدى الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال، وهم بحاجة لوقفة جادة من أجل تحقيق مطالبهم.وأضاف رئيس بلدية البيرة أن معنوياته عالية ولن يستطيع الاحتلال أن يثنيه عن خدمة أبناء شعبنا، وتوفير الخدمات التي يستحقونها.