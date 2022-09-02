"المالية" بغزة تنشر حصيلة العمل بمعابر القطاع أمس الخميس

رام الله - دنيا الوطننشرت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عملها في معابر القطاع ليوم أمس الخميس.وبينت أن ناتج العمل في المعابر جاء كالتالي:معبر كرم أبو سالم التجارياستيراد 273 شاحنةتصدير 21 شاحنةمعبر رفح التجاري:استيراد 212 شاحنةتصدير 6 شاحناتكميات البترول الواردة:استيراد 14 شاحنات سولاراستيراد 11 شاحنة غازإدخال 12 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباءمعبر رفح البري:متابعة إجراءات مغادرة 730 مسافرإتمام الإجراءات الجمركية لعدد 475 مسافر قادمين من الجانب المصري.