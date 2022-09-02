شؤون فلسطينية

"المالية" بغزة تنشر حصيلة العمل بمعابر القطاع أمس الخميس

"المالية" بغزة تنشر حصيلة العمل بمعابر القطاع أمس الخميس
معبر كرم أبو سالم
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عملها في معابر القطاع ليوم أمس الخميس.

وبينت أن ناتج العمل في المعابر جاء كالتالي:

معبر كرم أبو سالم التجاري

استيراد 273 شاحنة

تصدير 21 شاحنة

 
معبر رفح التجاري:

استيراد 212 شاحنة

تصدير 6 شاحنات

 
كميات البترول الواردة:

استيراد 14 شاحنات سولار

استيراد 11 شاحنة غاز

إدخال 12 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباء

 
معبر رفح البري:

متابعة إجراءات مغادرة 730 مسافر

إتمام الإجراءات الجمركية لعدد 475 مسافر قادمين من الجانب المصري.

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