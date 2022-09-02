"المالية" بغزة تنشر حصيلة العمل بمعابر القطاع أمس الخميس
نشرت وزارة المالية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عملها في معابر القطاع ليوم أمس الخميس.
وبينت أن ناتج العمل في المعابر جاء كالتالي:
معبر كرم أبو سالم التجاري
استيراد 273 شاحنة
تصدير 21 شاحنة
معبر رفح التجاري:
استيراد 212 شاحنة
تصدير 6 شاحنات
كميات البترول الواردة:
استيراد 14 شاحنات سولار
استيراد 11 شاحنة غاز
إدخال 12 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة إجراءات مغادرة 730 مسافر
إتمام الإجراءات الجمركية لعدد 475 مسافر قادمين من الجانب المصري.
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