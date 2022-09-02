دولي

كوشنير: ترامب يفكر في الترشح للرئاسة الأميركية في 2024

كوشنير: ترامب يفكر في الترشح للرئاسة الأميركية في 2024
كوشنير وترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال جاريد كوشنير صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الجمعة، إن ترامب يفكر في الترشح للرئاسة الأميركية في عام 2024.

وأضاف كوشنير في تصريحات لشبكة (سكاي نيوز): "من الواضح أنه يفكر في الأمر، يزعجه رؤية ما يحدث في البلاد".

ولدى سؤاله عن الموعد الذي قد يتخذ فيه ترامب قرارا، رد كوشنير قائلا: "لا يمكن لأحد التحدث باسمه".

وعند سؤاله هل بإمكانه تأكيد أن ترامب لا يستبعد الترشح للرئاسة مرة أخرى، قال: "مع ترامب يصعب استبعاد أي شيء، فهو يتسم بمرونة كبيرة".

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