كوشنير: ترامب يفكر في الترشح للرئاسة الأميركية في 2024

رام الله - دنيا الوطنقال جاريد كوشنير صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الجمعة، إن ترامب يفكر في الترشح للرئاسة الأميركية في عام 2024.وأضاف كوشنير في تصريحات لشبكة (سكاي نيوز): "من الواضح أنه يفكر في الأمر، يزعجه رؤية ما يحدث في البلاد".ولدى سؤاله عن الموعد الذي قد يتخذ فيه ترامب قرارا، رد كوشنير قائلا: "لا يمكن لأحد التحدث باسمه".وعند سؤاله هل بإمكانه تأكيد أن ترامب لا يستبعد الترشح للرئاسة مرة أخرى، قال: "مع ترامب يصعب استبعاد أي شيء، فهو يتسم بمرونة كبيرة".