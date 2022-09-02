كوشنير: ترامب يفكر في الترشح للرئاسة الأميركية في 2024
قال جاريد كوشنير صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الجمعة، إن ترامب يفكر في الترشح للرئاسة الأميركية في عام 2024.
وأضاف كوشنير في تصريحات لشبكة (سكاي نيوز): "من الواضح أنه يفكر في الأمر، يزعجه رؤية ما يحدث في البلاد".
ولدى سؤاله عن الموعد الذي قد يتخذ فيه ترامب قرارا، رد كوشنير قائلا: "لا يمكن لأحد التحدث باسمه".
وعند سؤاله هل بإمكانه تأكيد أن ترامب لا يستبعد الترشح للرئاسة مرة أخرى، قال: "مع ترامب يصعب استبعاد أي شيء، فهو يتسم بمرونة كبيرة".
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