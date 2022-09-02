دولي

بايدن: ترامب وأنصاره تهديد للديمقراطية في أميركا

بايدن: ترامب وأنصاره تهديد للديمقراطية في أميركا
ترامب وبايدن
رام الله - دنيا الوطن
شن الرئيس الأميركي جو بايدن هجوما على سلفه دونالد ترامب وأنصاره، واصفا إياهم بأنهم "تهديد للديمقراطية ولأسس جمهوريتنا".

وقال بايدن في خطاب وجهه إلى الأمة من فيلادلفيا، إن "دونالد ترامب وجمهوريي (ماغا) يمثلون تطرفا يهدد أسس جمهوريتنا"، في إشارة إلى شعار ترامب "فلنجعل أميركا عظيمة مجددا (ماغا)".

وأضاف الرئيس الديمقراطي أن "المساواة والديمقراطية تتعرضان للهجوم" في الولايات المتحدة.

وشدد بايدن على أنه "لا مكان للعنف السياسي" في الولايات المتحدة، في إشارة إلى ترامب.

واتهم الرئيس الأميركي أنصار ترامب بالسعي لإعادة الولايات المتحدة "إلى الوراء"، محذرا من أن الديمقراطية في البلاد "ليست مضمونة".

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