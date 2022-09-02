قوات الاحتلال تعتقل مواطنيْن في نابلس وطوباس





في السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال إن قوات الجيش والشاباك وحرس الحدود اعتقلت خلال الليل ثلاثة مما وصفهم بالمطلوبين من أنحاء الضفة الغربية وصادرت أسلحة وذخيرة، فيما تعرضت القوات لإطلاق نار دون وقوع إصابات.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة مواطناً، خلال مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس.وأفادت مصادر أمنية، أن جنود الاحتلال المتواجدون على حاجز زعترة جنوب نابلس، اعتقلوا فجر اليوم المواطن أحمد مصطفى عوايصة خلال مروره من هناك، وهو من سكان مخيم الفارعة.كما اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة، مواطنا من وادي الفارعة جنوب طوباس.وقال مدير نادي الأسير في طوباس، كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن أحمد مصطفى عوايصة من سكان وادي الفارعة، خلال مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس أثناء توجهه إلى مدينة رام الله.