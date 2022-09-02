أجواء شديدة الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى الاثنين

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 32-21 31-21 30-20 بيت لحم 32-21 31-21 30-20 رام الله والبيرة 31-20 30-20 29-19 طولكرم 32-23 31-23 31-23 نابلس 33-22 32-22 31-21 قلقيلية 32-23 31-23 31-23 جنين 35-24 34-24 33-24 سلفيت 32-21 31-21 30-20 طوباس 36-25 35-25 34-25 روابي 33-22 32-22 31-21 الخليل 31-20 30-20 29-19 غزه 31-25 30-24 30-24 أريحا 41-27 40-27 39-27 خانيونس 31-25 30-24 30-24 الأغوار الشمالية 39-25 38-25 37-25 رفح 32-24 31-23 31-23

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حاراً الى شديدة الحرارة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة: يكون الجو دافئاً نسبياً في معظم المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو حارا الى شديدة الحرارة و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأحد، يكون الجو حارا و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الاثنين، يكون الجو حارا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي