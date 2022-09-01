جمعية رجال الأعمال بغزة تبحث مع العمادي عدة ملفات

رام الله - دنيا الوطنبحثت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في غزة مساء الخميس، مع سفير قطر، رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة محمد العمادي عدداً من الملفات.جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمعية أحمد أبو عيدة وأعضاء مجلس الإدارة والهيئة العامة ولفيف واسع من الشخصيات الاعتبارية والاقتصادية، السفير العمادي.وهنأ العمادي جمعية رجال الأعمال بانتخابات مجلس إدارتها الجديد، مؤكداً على الدور البارز لرجال الأعمال في مسيرة البناء والتطور في فلسطين.وأطلع العمادي رجال الأعمال على مستجدات المشاريع القطرية وجهود قطر للتخفيف عن أهالي قطاع غزة ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني.بدوره، شكر أبو عيدة السفير العمادي على زيارة الجمعية وجهود قطر على دعم سكان غزة والقطاع الخاص.وأكد أبو عيدة على حرص جمعية رجال الأعمال على زيادة تعاونها مع الجانب القطري في كافة المجالات بما يساهم بتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وصمود رجال الأعمال وخدمة شعبنا.