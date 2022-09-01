الاحتلال يستدعي الشيخ ناجح بكيرات للتحقيق الأحد المقبل





وأصدرت سلطات الاحتلال قراراً بمنع نجله الأسير المحرر مالك ناجح بكيرات من السفر، والذي أمضى 19 عاما في سجون الاحتلال.





ولا تكف قوات الاحتلال عن ملاحقة بكيرات، كونه من الشخصيات الفلسطينية المقدسية المؤثرة، وتستهدفه بالاستدعاء والاعتقال بشكل متواصل.



وقد اعتُقل بكيرات أكثر من 34 مرة منذ عام 1981، وأُبعد عن المسجد الأقصى 26 مرة، لمدد تتراوح ما بين أسبوع إلى 6 شهور، كما مُنع من السفر خارج البلاد مرات عديدة.



ويأتي إبعاد بكيرات ضمن هجمة إسرائيلية تصاعدت في الآونة الأخيرة باستهداف المقدسيين وخاصة المرابطين والعاملين في المسجد الأقصى.





رام الله - دنيا الوطناستدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي نائب المدير العام للأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة الشيخ ناجح بكيرات، للتحقيق يوم الأحد المقبل.وأوضحت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال حاصرت منزل بكيرات في بلدة صور باهر بالقدس، وسلمته استدعاء لمقابلة مخابرات الاحتلال.