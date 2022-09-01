"التعاون الإسلامي" توجه رسائل للأطراف الدولية حول أوضاع الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عن قلقه بشأن أوضاع آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الإجراءات التعسفية ضدهم وحرمانهم من الحقوق الأساسية.جاء ذلك في رسالتين رسميتين وجههما الأمين العام إلى كل من المفوضة السامية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، داعياً المنظمتين الدوليتين إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما لمساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها للقانون الدولي.كما طالب بالضغط عليها من أجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وخاصة المرضى، وكبار السن، والأطفال، والنساء، والمعتقلين الإداريين، وضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الأسرى الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضدهم.