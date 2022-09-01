دولي

روسيا تطلب اجتماع لمجلس الأمن حول قصف محطة زاباروجيا

روسيا تطلب اجتماع لمجلس الأمن حول قصف محطة زاباروجيا
مجلس الأمن
رام الله - دنيا الوطن
طلب نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي، عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 6 سبتمبر، لمناقشة قصف محطة زابوروجيه، والاستماع لنتائج زيارة بعثة الوكالة الدولية.

وقال بوليانسكي: "في ضوء القصف الأوكراني المستمر لمحطة زابوروجيه النووية، والاستفزاز المتهور اليوم من قبل نظام كييف، بهدف تعطيل زيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة، طلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 6 سبتمبر".

وأكد بوليانسكي: "أن روسيا تنتظر خطابي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في اجتماع مجلس الأمن في 6 سبتمبر حول الوضع حول محطة الطاقة النووية في زابوروجيه".

وأضاف: "نقترح أيضا الاستماع إلى رافائيل غروسي ونتائج زيارة فريقه لمحطة زابوروجيه، ونتوقع أيضا مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

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