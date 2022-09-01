تفاصيل اجتماع العمادي مع وينسلاند وتوماس وايت بغزة

رام الله - دنيا الوطناجتمع رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي، مساء اليوم الخميس، بالمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند في مكتبه بغزة.وأطلع العمادي، وينسلاند على مستجدات الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا مواصلة جهود قطر ووقوفها بجانب الشعب الفلسطيني بمختلف أنواع الدعم.وناقش الطرفان سبل التعاون المشترك بين الجانبين لمحاولة تجنب المزيد من الصراع الذي يسبب تدهورا مضاعفا للأوضاع المعيشية لسكان القطاع، والحلول المقترحة لتحسين الأوضاع المعيشية للغزيين.وتقدم العمادي بالشكر لوينسلاند على زيارته ومتابعته المتواصلة للملف الفلسطيني، مثمنا دور الأمم المتحدة في العمل على تحقيق الهدوء في المنطقة.وكان العمادي استقبل مساء أمس الأربعاء، مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة توماس وايت.واستعرض جهود قطر لمساندة الشعب الفلسطيني، وخطواتها العملية للتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة والاتصالات التي يجريها مع كافة الأطراف لتقديم المساعدات الأساسية لسكان القطاع.وتقدم السفير العمادي بالشكر لضيفه على الجهود التي تبذلها (أونروا) لتقديم الدعم اللازم لسكان قطاع غزة، موصيا بضرورة حث المجتمع الدولي على استمرار دعمه لمؤسسات الأمم المتحدة العاملة في قطاع غزة من أجل تخفيف الأزمة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.