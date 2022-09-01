قيادي بالجهاد: إنجاز الأسرى تحقق بإجماع وطني وتحقق بمشاركة كل الفصائل





وكانت الحركة الوطنية الأسيرة، أعلنت عصر اليوم الخميس، وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعد تراجع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية عن قرارها بالنقل التعسفي للأسرى المؤبدات بشكل دوري.



وقال عليان إن "الجهاد الإسلامي اتفقت مع الحركة الأسيرة على خطواتها النضالية المتواصلة، وسنواصل المواجهة مع العدو الصهيوني ابتداءً من التمرد وعدم الامتثال إلى الفحص الأمني ونطلب الدعم من الكل الفلسطيني".



وأضاف: “العدو منذ عملية انتزاع الحرية لا زال يجرم بحق أسرى حركة الجهاد الإسلامي، ولا زال يفكر بالانتقام من أسرى حركة الجهاد" مؤكدا أن معتقلي الحركة يواصلون خطواتهم النضالية في السجون، التي قال إنها مرشحة لتطورات عديدة".



وبارك عليان انتصار الأسير خليل العواودة بعد إضراب طويل عن الطعام، انتهى بانتزاع قرار بالإفراج عنه، مبيناً أن انتصار خليل عواودة مُهر بالدم الفلسطيني.



رام الله - دنيا الوطنأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي جميل عليان، أن الإنجاز الذي حققه الأسرى في سجون الاحتلال، اليوم الخميس، كان بإجماع وطني وتحقق بمشاركة كل الفصائل بما فيها الجهاد الإسلامي.