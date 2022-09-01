"العربية الفلسطينية" انتصار الأسير عواودة مفخرة لنضال شعبنا

رام الله - دنيا الوطنباركت الجبهة العربية الفلسطينية، اليوم الخميس، انتصار الأسير خليل عواودة في معركته النضالية ضد إدارة السجون، رفضاً للاعتقال الإداري وإجراءات الاحتلال وممارساته ضد كافة أسرانا في سجون الاحتلال.وأوضحت الجبهة أن "انتصار عواودة هو انتصار لكافة الأسرى ونموذج لإرادة الفلسطيني الصلبة وانتصاره الحتمي على السجان، وخاصة المضربين عن الطعام الذين يتعرضون داخل القيد وخلف أسوار السجون لممارسات قمعية يواجهونها بكل تحدٍ وصمود وإرادة، وسينتصر أسرانا رغم كل ما يتعرضون له في كل معاركهم النضالية".وأضافت أن "شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته السياسية والشعبية والأهلية يقف إلى جانب الأسرى في معركتهم النضالية والاستراتيجية لانتزاع حريتهم المسلوبة، ويناصر قضيتهم ويدافع عن حقوقهم حتى إنجاز حريتهم الكاملة، وتحريرهم وعودتهم إلى بيوتهم وعائلاتهم، مؤكدة مساندتها لأسرانا البواسل الرافضين لإجراءات الاحتلال بحقهم وخاصة الاعتقال الإداري".