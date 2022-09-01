"الديمقراطية": تواطؤ الغرب مع إسرائيل يشجعها على مواصلة أعمالها العدوانية

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إن "تواطؤ الغرب مع إسرائيل يشجعها على مواصلة أعمالها العدوانية ضد سوريا وفلسطين ولبنان".وأضافت الجبهة أن "تخاذل مندوبي الغرب في مجلس الأمن: الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا، ومدها الدائم بالسلاح، شجع إسرائيل على مواصلة العربدة، غير عابئة بمواقف المجتمع الدولي وقراراته"، ضاربة عرض الحائط بقرارات الشرعية الدولية، في مجلس الأمن، والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، وغيره من المنظمات الدولية.وختمت بإدانة العدوان الإسرائيلي على سوريا، وتأكيدها وقوفها ووقوف شعبنا الفلسطيني إلى جانبها في دفاعها عن سيادتها ووحدة أراضيها وحق شعبها في الأمن والازدهار، والتنمية والعدالة الاجتماعية.