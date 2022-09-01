شؤون فلسطينية

تفاصيل مقتل مواطن برصاص مسلحين في نابلس

تفاصيل مقتل مواطن برصاص مسلحين في نابلس
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت محافظة نابلس، اليوم الخميس، بأنه في تمام الساعة 04:20 فجراً، وردت إشارة إلى عمليات الشرطة تفيد بوصول المواطن سامر خالد إلى مستشفى رفيديا، مصاب بعيار ناري في الرقبة حيث أعلن عن وفاته لاحقاً.

وقال مصدر أمني في المحافظة: إنه "من خلال التحقيق بالحادث وجمع المعلومات، تبين أنه كان يستقل مركبة نوع (مازدا) غير قانونية، وكان برفقته شابين، متحفظ عليهم طرفنا وهم من سكان مخيم العين".

وتابع: "وبسماع إفاداتهم، تبين لنا أن من كان يقود المركبة هو الشاب (ش.ح) وكان المرحوم سامر يجلس في المقعد الأمامي بجانب السائق".

وأضاف المصدر: "وأثناء مرورهم من أمام مخيم بلاطة باتجاه دير بير يعقوب، اعترض طريقهم عدد من الشبان المسلحين الملثمين وكان من ضمنهم شخصين غير ملثمين (وهم معروفين لدينا)، وطلبوا من سائق المركبة إطفاء أنوار المركبة وعدم الدخول للمخيم بعد الساعه 12 ليلا، وبالتالي حصل بينهم على إثر مشادة كلامية وبعد ذلك تحرك سائق المركبة باتجاه الخروج من منطقة المخيم".

وأردف: "وبعد مسافة حوالي 20- 40 م، تم إطلاق النار على المركبة من الخلف من قبل المسلحين وتوقفت المركبة وتوجه إليها عدد من المسلحين، وقام أحدهم (وهو معروف لدينا) بفتح باب السائق وضربه على صدره".

وأكمل المصدر إنه وعند معرفته بوجود إصابة، قال لهم "خذوه على المستشفى"، وغادر على الفور وتحرك الشبان إلى المستشفى، وعند المجمع الشرقي، تعطلت المركبة وتم إيقاف مركبة أخرى كانت تمر في الشارع من نوع (سكودا)، وتم نقل المصاب إلى المستشفى وقامت بتسليم الشاب المصاب إلى قسم الطوارئ وأعلن عن وفاته.

وختم تصريحاته: "تم احضار والتحفظ على المركبة التي أصيبت بالرصاص  ويجري متابعة التحقيق".

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