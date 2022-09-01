الاحتلال يرفض الاستئنافات التي قدمها طاقم الدفاع عن الأسير مناصرة

رام الله - دنيا الوطنقال نادي الأسير الفلسطينيّ، إن "سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، تواصل تنفيذ جريمتها بحقّ الأسير أحمد مناصرة، عبر سلسلة من القرارات التي تصدرها محاكم الاحتلال، والتي فعليا أغلقت أي باب كان بالإمكان أن يؤدي إلى حرية أحمد وإنقاذه في ظل الوضع الصحيّ والنفسيّ الخطير الذي يواجهه".جاء تعقيب نادي الأسير، بعد قرار محكمة الاحتلال المتطرفة برفض الاستئنافات التي تقدم بها طاقم الدفاع عن الأسير أحمد مناصرة لإلغاء تصنيف ملفه كملف إرهاب وللمطالبة بالإفراج عنه.وأفاد نادي الأسير بأن المحكمة تذرعت حسب محاميه خالد زبارقة أن قانون "الإرهاب" يسري على قضية مناصره وتجاهلت مسألة سنه المبكره في ذلك الحين ( 13 سنة وتسعة أشهر)، والوضع الصحي والنفسي لأحمد غير خطير بشكل كافي للإفراج عنه.