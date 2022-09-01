المطران حنا: على الرأي العام العالمي التأثر لصالح قضيتنا الفلسطينية



وقال المطران: "فهنالك دور مطلوب من السفارات الفلسطينية والعربية، وكذلك من الجاليات الفلسطينية والعربية من أجل مخاطبة كافة شعوب الأرض".



وتابع: "نعتقد بأنه من الأهمية بمكان أن تكون هنالك وسائل إعلامية بكافة اللغات الحية في عالمنا لكي نوصل رسالة فلسطين إلى كل مكان".



وشدد المطران أن "ما يسمى بالانحياز الغربي لإسرائيل ليس قدرا لا يمكن تغييره، فكل شيء في هذا العالم يمكن أن يتغير لصالحنا كفلسطينيين، ولكن هذا يحتاج إلى نظام وترتيب ولسياسة استراتيجية ممنهجة، وإلى مبادرات خلاقة لكي يدرك العالم بأسره جسامة الظلم الواقع علينا".



وأكمل: "لست من المقتنعين بأن الرأي العام العالمي هو أسير للحركة الصهيونية وأبواقها، بل من الممكن أن يكون هذا الحال نتيجة بعض مواضع الخلل والضعف عندنا في مخاطبة العالم".



رام الله - دنيا الوطندعا المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الخميس، إلى ضرورة أن تبذل جهود أكبر في مخاطبة كافة شعوب العالم حول عدالة القضية الفلسطينية.