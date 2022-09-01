الجبهة الديمقراطية: وحدة الحركة الأسيرة وصمودها أجبرت الاحتلال على الانصياع لمطالبها

رام الله - دنيا الوطنأكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن وحدة وصمود الحركة الوطنية الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي في خطواتها النضالية بعد ساعات من بدء أكثر من 1000 أسير بالإضراب عن الطعام، وبإسناد والتحام من أبناء شعبنا بقواه ومؤسساته، أجبرت ما يسمى «مصلحة السجون» للانصياع لمطالبها والتراجع عن إجراءاتها القمعية وإلغاء العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات.وتوجهت الجبهة في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، بالتحية للحركة الأسيرة ولجماهير شعبنا الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية والنقابات والاتحادات وكل أحرار العالم الذين توحدوا خلف قضية الأسرى بكل ما يتطلبه من دعم والتحام في نموذج وحدوي يختصر خطوات وطرق كثيرة.وشددت الجبهة أنه بالوحدة الميدانية، ووحدة الإرادة والصمود، نحقق الانتصارات على الاحتلال ونتقدم خطوات على طريق تحقيق أهدافنا الوطنية في الحرية والعودة والاستقلال.ودعت إلى البناء على خطوات الوحدة الميدانية واستخلاص العبر من الصمود الأسطوري الذي سطره الأسرى في معاركهم النضالية على طريق كسر قضبان الزنازين وهدم جدران السجن والتمتع بشمس الحرية.