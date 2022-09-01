مركز حقوقي: الاحتلال صادر ثلاثة قوارب وأغرق آخر في بحر غزة

رام الله - دنيا الوطنصعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين من وتيرة انتهاكاتها ضد الصيادين في بحر قطاع غزة، ولاحقت في عدة حوادث منفصلة مراكب الصيادين ضمن المنطقة المسموح بالصيد فيها، وأطلقت أسلحتها الرشاشة باتجاههم، وقامت بمصادرة ثلاثة قوارب وإغراق قارب آخر.بدوره، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إنه "في حوالي الساعة الثالثة من مساء يوم أمس الأربعاء، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمصادرة قارب صيد يستخدم في الإنارة، كان على متنه المواطن أحمد عادل محمد البردويل، 16 عاماً، حيث كان يبحر على مسافة ثلاثة أميال بحرية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ويوجد على متنه مولدان كهربائيان، و30 كشاف للإنارة".وتابع: "كما صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي في حوالي الساعة 10:30 من مساء يوم الثلاثاء الماضي، قاربيّ إنارة خاصيّن بتجميع الأسماك تعود ملكيتهما للمواطنين مهند رأفت رضوان بكر،27 عاماً، وتيسير محمد العبد النوري،61 عاماً، وكلاهما من سكان مخيم الشاطئ".وأضاف المركز: "وكان القاربان يبحران على مسافة ثلاثة أميال بحرية قبالة منطقة الواحة شمال غرب بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة".وفي حادثٍ منفصل، أفاد الصياد عمر محمد إسماعيل البردويل، (59 عاماً)، من سكان مدينة رفح، أنه "وفي حوالي الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة الماضي، قامت الزوارق المتمركزة في عرض البحر، قبالة ميناء الصيادين غرب مدينة رفح، بفتح مضخات المياه تجاه قارب صيد مجداف يملكه ما أدى إلى إغراقه.وأضاف البردويل: "كان القارب يرسو على مسافة تقدر بنحو ستة أميال بحرية، ويحتوي على مولد كهربائي، وكشافات إنارة".وتابع أنه "تمكن من إخراج القارب بعد إغراقه من قبل زوارق الاحتلال، فجر يوم السبت الماضي، حيث تعرضت جميع محتوياته للتلف".ووثق المركز منذ بداية العام الحالي إصابة (19) صياداً، واعتقال (44) صياداً، من بينهم ستة أطفال، ما يزال اثنين منهم رهن الاعتقال.وأردف: "كما يواصل الاحتلال احتجاز (18) قارب صيّد، واحتجاز وإعطاب عشرات المعدات الخاصة بالصيادين.يُدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصيادين في غزة".وأكد المركز أنها "تشكل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تُعنى بحماية المدنيين وقت الاحتلال، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الملزم بضرورة العمل على حماية العمال وضمان سلامتهم".وجدد دعوته المجتمع الدولي، بما فيه الدول المتعاقدة على اتفاقية جينيف لعام 1949، بضرورة إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على وقف اعتداءاتها وملاحقتها للصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بحرية، وإلزام إسرائيل بتعويض كافة الصيادين عن خسائرهم جراء الاعتداءات المتواصلة ضدهم، والإفراج عن المعتقلين منهم، وإرجاع قواربهم ومعدات الصيد المحتجزة.