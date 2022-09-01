حركة الأحرار: انتصار الأسرى جاء نتيجةً لصمودهم ووحدتهم

رام الله - دنيا الوطنباركت حركة الأحرار الفلسطينية، انتصار الحركة الأسيرة في معركتهم مع السجان، مؤكدةً أن هذا الانتصار سُجل بثمرة صمود وثبات ووحدة أسرانا داخل السجون والتفاف شعبنا حولهم خارجها.وقالت في بيان لها تلقت "دنيا الوطن" نسخة عنه، مساء اليوم الخميس، إن "أسرانا أثبتوا مجدداً بإرادتهم الصلبة أن الحقوق تنتزع انتزاعاً وأن الاحتلال رغم تجبره وإرهابه وعنجهيته نستطيع كسر إرادته وإرغامه على الاستجابة لمطالبنا".وأضافت "لقد رسم أسرانا صورة ناصعة بوحدتهم التي يجب ومن الضرورة أن تنعكس على واقعنا الفلسطيني وتدفعنا جميعاً لتحقيق الوحدة الوطنية باعتبارها صمام الأمان لشعبنا والطريق نحو تحقيق تطلعاته والتصدي لعدوان الاحتلال."وشددت "أن تراجع إدارة السجون عن قرارها بالنقل التعسفي لأسرى المؤبدات بشكل دوري هو رسالة بأهمية إبقاء قضية الأسرى حاضرة في كافة تفاصيل وحياة شعبنا على الصعيد الرسمي والوطني والفصائلي والشعبي والمؤسساتي حتى تحقيق حريتهم كاملة".