حركة المجاهدين: الأسرى أثبتوا أن الاحتلال ضعيف أمام عزيمتهم القوية

رام الله - دنيا الوطنباركت حركة المجاهدين الفلسطينية، للحركة الوطنية الأسيرة انتزاعها نصراً من السجان، مضيفة أنهم "أثبتوا أن المحتل بكل غطرسته وبطشه هو ضعيف أمام العزيمة القوية لأسرانا الأبطال".وأكدت الحركة أن الأسرى حققوا انتصاراً شكل علامة فارقة في الصراع مع هذا السجان الغاصب من خلال معركة عنوانها الكرامة درب التحرير.ولفتت إلى أن الأسرى في السجون بوحدتهم وعزيمتهم الصادقة قدموا نموذجاً للفلسطيني الصلب صاحب الإرادة الفولاذية الذي لا يتزحزح ولا يتنازل.وأكدت للأسرى أن "المقاومة ما زالت على العهد تقف في ظهركم تساندكم وتدعمكم وتعمل بكل ما قوة واقتدار على إنفاذ وعد التحرير".