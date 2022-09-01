اتفاق فلسطيني أردني على التعاون الفني لإنشاء الصوامع

رام الله - دنيا الوطناتفق وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي ونظيره الأردني يوسف الشمالي، اليوم الخميس، على التعاون الفني المشترك لإنشاء الصوامع في فلسطين.ورحب الوزير الأردني خلال اللقاء المشترك الذي عقد على هامش أعمال الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 110 بالمبادرة وعبر عن استعداد المملكة لتقديم الخبرات في هذا المجال، واتفقا على إرسال وفد فلسطيني فني للاطلاع على الخبرة الأردنية في إنشاء الصوامع.وبين الوزير الفلسطيني أهمية قرار الحكومة بإنشاء صوامع للقمح حفاظاً على استقرار الأمن الغذائي في الأسواق الفلسطينية خاصة بعد تداعيات الجائحة الصحية الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة وما نتج عنها من اضطرابات في سلسلة الإمداد العالمية وعدم استقرار الأسعار.وبحث الجانبان العديد من القضايا التي من شأنها زيادة التبادل والتعاون التجاري والاقتصادي بين دولة فلسطين والمملكة الأردنية الهاشمية.وعبرا عن سعادتهم بنجاح المبادرة التجريبية للشحن عبر الكونتينر الأخيرة سعة 40 قدم للمرة الأولى في فلسطين عبر ميناء العقبة وذلك تمهيدا لفتح خط جديد للتجارة مع الدول العربية.وأكدا على سعيهم الدائم من خلال تطوير الإجراءات وتحسين السياسات المتبادلة من أجل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.