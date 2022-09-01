حماس: لن يهدأ لنا بال حتى نرى كافة الأسرى خارج السجون

رام الله - دنيا الوطنهناً عضو المكتب السياسي لحركة (حماس)، مسؤول مكتب الشهداء والجرحى والأسرى زاهر جبارين الحركة الأسيرة وأبناء شعبنا وكل أحرار العالم بالانتصار الجديد الذي حققه الأسرى في والذي تم بجهودهم ثم بالدعم والإسناد من أبناء شعبنا.وقال جبارين في تصريح له مساء اليوم الخميس، إن ما "تحقق من انجاز يضاف لسجل بطولات الحركة الوطنية الأسيرة ليؤكد على أن الوحدة التي تجسدت داخل السجون قادرة على لجم أي عدوان صهيوني قد يستهدف الأسرى في قادم الأيام".وأكد على أن المعركة مع الاحتلال متواصلة، مضيفاً "لن يهدأ لنا بال حتى نرى كافة أسرانا أحرار خارج قلاع الأسر، وكل الوسائل متاحة لتحقيق ذلك".وشكر جبارين، الفصائل الفلسطينية التي وقفت على قلب رجل واحد وقالت كلمتها بأن الأسرى لن يكونوا لوحدهم في المعركة الأمر الذي كان له أثرٌ في إرباك حسابات الاحتلال وخضوعه لمطالب الأسرى.