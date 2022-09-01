قلقيلية: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال









رام الله - دنيا الوطننظمت فعاليات محافظة قلقيلية وحركة فتح في قلقيلية والقوى الوطنية، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال.وشارك في الوقفة اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية، وامين سر حركة فتح محمود ولويل وممثلون عن حركة فتح والقوى الوطنية، ومدير نادي الأسير لافي نصورة ومدير هيئة الأسرى والمحررين نائل غنام، وممثلو المؤسسات المدنية والعسكرية وفعاليات رسمية وشعبية من المحافظة وأسرى محررون.وخلال الوقفة وجه المحافظ، التحية للأسرى في سجون الاحتلال الذين يواجهون السجان بامعائهم الخاوية وإرادتهم التي لا تنكسر، وقال "آن الآوان للشعب الفلسطيني أن ينتصر لقضية الاسرى وأن يقف إلى جانب حقهم ونضالهم المشروع في وجه السجان"، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية أن تقف وقفة جادة لرفع الظلم عن أسرانا البواسل.وفي كلمته عن نادي الأسير وهيئة الأسرى والمحررين قال لافي نصورة "إن اجتماعنا اليوم نصرة لقضية الأسرى وتلبية لندائهم، ولنؤكد أننا لن نترك الأسرى وحدهم في هذه المعركة مع إدارة السجون وحكومة الاحتلال"، مؤكدا أن من حق أسرانا أن يعيشوا بحرية وكرامة وفق القوانين الدولية ومواثيق جنيف.