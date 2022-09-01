شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء اشتية بالمبعوث الأوروبي لعملية السلام

تفاصيل لقاء اشتية بالمبعوث الأوروبي لعملية السلام
لقاء اشتية بالمبعوث الأوروبي لعملية السلام
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانز، لبحث آخر التطورات والمستجدات السياسية، وسبل حماية حل الدولتين.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بدور فعال لحماية حل الدولتين، في ظل الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة المدمرة لهذا الحل، والمتمثلة بتسارع وتيرة الاستيطان ومصادرة الأراضي، واستمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى والمناطق الفلسطينية، وعمليات القتل والاعتقالات وهدم المنازل والمنشآت.

ودعا رئيس الوزراء إلى ضرورة بلورة خارطة طريق تضع الجميع أمام مسؤولياته من أجل إنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية، وعدم الاكتفاء بالحديث عن حلول اقتصادية، فلا بديل عن وجود أفق سياسي جدّي.

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