فتح: وحدة الأسرى في السجون أجبرت الاحتلال على الاستجابة لمطالبهم

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على الانتصار الجديد الذي حققته الحركة الأسيرة على مصلحة السجون الإسرائيلية مساء اليوم الخميس.وبارك الناطق باسم الحركة منذر الحايك في بيان تلقت "دنيا الوطن" نخسة عنه، للأسرى انتصارهم الجديد بعد استجابة مصلحة السجون الإسرائيلية بوقف الانتهاكات والنقل التعسفُي للمؤبدات.وبين الحايك أن هذا الانتصار جاء بعد استجاب مصلحة السجون بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج النضالي المُتمثل بحل الهيئات التنظيمية وصولاً إلى الإضراب المفتوح عن الطعام.وأوضح "ما كان تراجع العدو عن إجراءاته إلا عندما تجسدت الوحدة الوطنية في قلاع الأسر بالوحدة ننتصر‏".