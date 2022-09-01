شؤون فلسطينية

فتح: وحدة الأسرى في السجون أجبرت الاحتلال على الاستجابة لمطالبهم

فتح: وحدة الأسرى في السجون أجبرت الاحتلال على الاستجابة لمطالبهم
فتح
رام الله - دنيا الوطن
عقبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) على الانتصار الجديد الذي حققته الحركة الأسيرة على مصلحة السجون الإسرائيلية مساء اليوم الخميس.

وبارك الناطق باسم الحركة منذر الحايك في بيان تلقت "دنيا الوطن" نخسة عنه، للأسرى انتصارهم الجديد بعد استجابة مصلحة السجون الإسرائيلية بوقف الانتهاكات والنقل التعسفُي للمؤبدات.

وبين الحايك أن هذا الانتصار جاء بعد استجاب مصلحة السجون بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج النضالي المُتمثل بحل الهيئات التنظيمية وصولاً إلى الإضراب المفتوح عن الطعام.

وأوضح "ما كان تراجع العدو عن إجراءاته إلا عندما تجسدت الوحدة الوطنية في قلاع الأسر بالوحدة ننتصر‏".

أخبار ذات صلة

المطران حنا: على الرأي العام العالمي التأثر لصالح قضيتنا الفلسطينية

المطران حنا: على الرأي العام العالمي التأثر لصالح قضيتنا الفلسطينية

الجبهة الديمقراطية: وحدة الحركة الأسيرة وصمودها أجبرت الاحتلال على الانصياع لمطالبها

الجبهة الديمقراطية: وحدة الحركة الأسيرة وصمودها أجبرت الاحتلال على الانصياع لمطالبها

مركز حقوقي: الاحتلال صادر ثلاثة قوارب وأغرق آخر في بحر غزة

مركز حقوقي: الاحتلال صادر ثلاثة قوارب وأغرق آخر في بحر غزة

حركة الأحرار: انتصار الأسرى جاء نتيجةً لصمودهم ووحدتهم

حركة الأحرار: انتصار الأسرى جاء نتيجةً لصمودهم ووحدتهم

فهد سليمان: بالوحدة الميدانية نحقق الانتصارات على دولة الاحتلال

فهد سليمان: بالوحدة الميدانية نحقق الانتصارات على دولة الاحتلال

حركة المجاهدين: الأسرى أثبتوا أن الاحتلال ضعيف أمام عزيمتهم القوية

حركة المجاهدين: الأسرى أثبتوا أن الاحتلال ضعيف أمام عزيمتهم القوية

اتفاق فلسطيني أردني على التعاون الفني لإنشاء الصوامع

اتفاق فلسطيني أردني على التعاون الفني لإنشاء الصوامع

حماس: لن يهدأ لنا بال حتى نرى كافة الأسرى خارج السجون

حماس: لن يهدأ لنا بال حتى نرى كافة الأسرى خارج السجون

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: على الرأي العام العالمي التأثر لصالح قضيتنا الفلسطينية

المطران حنا: على الرأي العام العالمي التأثر لصالح قضيتنا الفلسطينية

الجبهة الديمقراطية: وحدة الحركة الأسيرة وصمودها أجبرت الاحتلال على الانصياع لمطالبها

الجبهة الديمقراطية: وحدة الحركة الأسيرة وصمودها أجبرت الاحتلال على الانصياع لمطالبها

مركز حقوقي: الاحتلال صادر ثلاثة قوارب وأغرق آخر في بحر غزة

مركز حقوقي: الاحتلال صادر ثلاثة قوارب وأغرق آخر في بحر غزة

حركة الأحرار: انتصار الأسرى جاء نتيجةً لصمودهم ووحدتهم

حركة الأحرار: انتصار الأسرى جاء نتيجةً لصمودهم ووحدتهم

فهد سليمان: بالوحدة الميدانية نحقق الانتصارات على دولة الاحتلال

فهد سليمان: بالوحدة الميدانية نحقق الانتصارات على دولة الاحتلال

حركة المجاهدين: الأسرى أثبتوا أن الاحتلال ضعيف أمام عزيمتهم القوية

حركة المجاهدين: الأسرى أثبتوا أن الاحتلال ضعيف أمام عزيمتهم القوية

اتفاق فلسطيني أردني على التعاون الفني لإنشاء الصوامع

اتفاق فلسطيني أردني على التعاون الفني لإنشاء الصوامع

قلقيلية: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

قلقيلية: وقفة دعم وإسناد للأسرى في سجون الاحتلال

منوعات

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد إبنتها على طريقتها

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد إبنتها على طريقتها

الفنانون يهنئون كندة علوش وعمرو يوسف بمولودهما الثاني

الفنانون يهنئون كندة علوش وعمرو يوسف بمولودهما الثاني

تسريب تسجيل صوتي لـ فارس كرم يشعل الخلاف أكثر مع ميريام فارس

تسريب تسجيل صوتي لـ فارس كرم يشعل الخلاف أكثر مع ميريام فارس

نادين خوري تنضم لأسرة مسلسل &#34;عين الشمس&#34;

نادين خوري تنضم لأسرة مسلسل "عين الشمس"

هنا الزاهد تكشف حقيقة فيديو سبّها أحد المعجبين

هنا الزاهد تكشف حقيقة فيديو سبّها أحد المعجبين

حسين فهمي يحدد معايير الأفلام وملابس الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي

حسين فهمي يحدد معايير الأفلام وملابس الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي

بالصور والفيديو.. نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

بالصور والفيديو.. نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

بالصور.. إطلالة جديدة للفنانة زينة من إجازتها الصيفية

بالصور.. إطلالة جديدة للفنانة زينة من إجازتها الصيفية

وفاة فنان مصري شاب بشكل مفاجئ

وفاة فنان مصري شاب بشكل مفاجئ

بطريقة مختلفة احتفل الفنان أيمن زيدان بعيد ميلاده الـ66

بطريقة مختلفة احتفل الفنان أيمن زيدان بعيد ميلاده الـ66

عربي

القوات الخاصة العراقية تتدخل لفض اشتباكات في البصرة الليلة الماضية

القوات الخاصة العراقية تتدخل لفض اشتباكات في البصرة الليلة الماضية

مصر: تعويم سفينة عملاقة جنحت في مجرى قناة السويس

مصر: تعويم سفينة عملاقة جنحت في مجرى قناة السويس

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بمحيط مطار حلب

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بمحيط مطار حلب

وزير أردني: 150 مليون دينار لتطوير جسر الملك حسين واعتراضنا أوقف الرحلات من (رامون)

وزير أردني: 150 مليون دينار لتطوير جسر الملك حسين واعتراضنا أوقف الرحلات من (رامون)