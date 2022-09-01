جادو تجتمع بالمديرة السياسية لوزارة الخارجية الأيرلندية

استهلت جادو اللقاء بالترحيب بهايلاند، وشكرت الحكومة الأيرلندية على دعمها الدائم للشعب الفلسطيني ومواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والمتمثلة باحترام قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وحل الدولتين.



وأشادت الوكيل بالدعم المعنوي والمادي والتنموي التي تقدمها الحكومة السويسرية للشعب الفلسطيني في مختلف المجالات، حيث أعلنت أيرلندا من خلال وزير الشؤون الخارجية، سيمون كوفيني، عن حزمة مساعدات بقيمة 6 مليون يورو في عام 2022، كمساهمة كبيرة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا).



وخلال الاجتماع تطرقت جادو إلى العديد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، أهمها نية دولة فلسطين تقديم طلب العضوية الكاملة لدى الأمم المتحدة، بالإضافة للتطورات الأخيرة على الساحة الدولية والوضع على الأرض والانتهاكات المتواصلة للاحتلال، والتدمير الممنهج لمستقبل العملية السياسية بسبب السياسات الاستعمارية الإسرائيلية.



وأوضحت جادو لهايلاند فيما يتعلق بجملة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، وخصوصاً على الأسرى البواسل من أبناء شعبنا في سجون الاحتلال حيث تمارس بحقهم انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.



كما وتطرقت إلى الهجمات العنيفة التي يشنها المستوطنين الإسرائيليين بشكل يومي، وذلك تحت حماية جيش الاحتلال والى زيادة عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية والذي يصاحب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي.



ونوهت بأن استمرار بناء المستوطنات الإسرائيلية يقوض حل الدولتين والجهود الرامية لتحقيق السلام في المنطقة.



من جهتها، أكدت هايلاند على التزام أيرلندا بدعم حقوق الشعب الفلسطيني المكفولة في القوانين الدولية، ودعمها لحل الدولتين، مؤكدة على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين وعلى جميع المحاور، حيث أشادت على مواصلة بلادها لتقديم الدعم للمؤسسات الفلسطينية من خلال الذراع التنموية لدائرة الشؤون الخارجية الأيرلندية.







رام الله - دنيا الوطناجتمعت وكيل وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة أمل جادو شكعة اليوم الخميس بالمديرة السياسية لوزارة الخارجية الأيرلندية سونيا هايلاند عبر تقنية الفيديو كونفرنس.