حركة المقاومة الشعبية تنعى شهيدي نابلس وقلنديا

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الشعبية، اليوم الخميس، "بكل فخر واعتزاز الشهيدين الشابين سامر خالد من مخيم العين بنابلس ويزن عفانة من مخيم قلنديا قضاء القدس اللذان استشهدا في مواجهات مع قوات الاحتلال".وأكدت الحركة أن "عمليات القتل المتواصلة والاجتياحات وعمليات التوغل وحملات الاعتقال المسعورة في الضفة الغربية لن تثنِ الشعب الفلسطيني عن مواصلة طريق المقاومة والنضال".وقالت إن "دماء الشهداء الزكية لن تذهب هدراً بإذن الله، وأن اغتيالهم وارتقاء الشهيد تلو الشهيد في ضفة الصمود والإباء لن يثنينا عن مواصلة طريق المقاومة بل ستزيد اشتعالاً بإذن الله تعالى".وجدد الحركة "العهد مع الشهداء على مواصلة طريق المقاومة والنضال حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني بإزالة الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على كامل التراب الفلسطيني".