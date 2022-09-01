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شؤون فلسطينية

المالكي: الرئيس عباس سيتوجه للقاهرة منتصف الأسبوع المقبل للقاء السيسي

المالكي: الرئيس عباس سيتوجه للقاهرة منتصف الأسبوع المقبل للقاء السيسي
الرئيس عباس ونظيره المصري
رام الله - دنيا الوطن
كشف وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي عن زيارة الرئيس محمود عباس إلى العاصمة المصرية القاهرة يوم الاثنين المقبل وسيعقد خلالها، قمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء.

وأوضح المالكي في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الخميس، أن القمة ستبحث أخر تطورات القضية الفلسطينية، وملف الأسرى في سجون الاحتلال.

وأكد أن فلسطين ستشارك يوم الثلاثاء المقبل في الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب للإعداد للقمة العربية القادمة في المقررة في الجزائر.

وحول طلب حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، أوضح المالكي أن الإدارة الأميركية ما زالت تعارض تلك الخطوة، مشيراً إلى وجود ردود إيجابية من بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي حول ذلك.

وأضاف أن مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف ستزور رام خلال الأيام القادمة، وبأن المسؤولين الفلسطينيين سيحاولون إقناعها بجدوى حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة إلى جانب استمرار المشاورات مع الإدارة الأمريكية بالخصوص.

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