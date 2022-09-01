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شؤون فلسطينية

"الجهاد" تنعى الشهيدين سامر خالد ويزن عفانة

"الجهاد" تنعى الشهيدين سامر خالد ويزن عفانة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى "جماهير شعبنا وأمتنا، الشهيدين سامر محمود خالد من مخيم العين، ويزن نعيم عفانة من مخيم قلنديا، اللذين استشهدا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس ورام الله فجر اليوم الخميس".

وقالت: "إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ ننعى الشهيدين البطلين ودمهم الممتد من نابلس إلى رام الله، لنؤكد أن هذا الدم يوحد ساحات المواجهة، ويعيد بوصلة الصراع إلى اتجاهها الصحيح رغم بشاعة الاحتلال وإجرامه".

وشدد الحركة أن "هذه الجريمة تأتي في سياق العدوان الإرهابي على شعبنا وأهلنا في المدن والقرى، وانتقاما من تصاعد المقاومة التي أضحت كابوساً يؤرق عمليات الاقتحام والاعتقال اليومية".

وأشادت "بمقاومة وصمود أبناء شعبنا في الضفة، ونؤكد أن هذه الدماء الطاهرة ستزيد من اشتعال جذوة المواجهة، ولن تثني جرائم المحتل شعبنا ومجاهدينا عن مواصلة طريقهم حتى النصر".

كما وتقدمت الحركة "بأحر التعازي والمواساة من عوائل الشهداء الصابرة والمحتسبة، التي قدمت أبناءها ذخراً على طريق فلسطين، سائلين الله الرحمة والمغفرة لأرواح الشهداء والصبر والسلوان لعائلاتهم الكريمة".

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