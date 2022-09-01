الحركة الأسيرة توقف الإضراب بعد تراجع الاحتلال عن قرار النقل التعسفي

رام الله - دنيا الوطنقررت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، مساء اليوم الخميس، وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام.وقالت اللجنة في بيان صادر عنها، إن هذا القرار جاء بعدما تراجعت إدارة السجون عن قرارها بالنقل التعسفي للأسرى المؤبدات بشكل دوري.وأضافت في بيانها، "أن تراجع العدو عن إجراءاته إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذا العدو لا يتراجع عن عدوانه إلا عندما يرى صمودنا ووحدتنا التي تتجسد في كل مرة داخل قلاع الأسر، ونتمنى أن تمتد هذه الوحدة لتتحقق في كل ساحات الوطن ومواجهة الاحتلال".وتوجهت اللجنة للأسرى بتحيةِ إجلالٍ وإكبار لصبرهم الطويل وجهوزيتهم الدائمة لمواجهة العدوان، والذين أبدوا أعلى درجات الاستعداد للتضحية في سبيل الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم.كما شكرت "كافة أبناء شعبنا ولكل أحرار العالم الذين ساندوا في هذه الخطوات، والشكر الجزيل موصول أيضًا لفصائلنا لما أبدت أبدته من استعداد عالي لدعم نضالنا".