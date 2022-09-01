بالصور: الرئيس عباس يتسلم أول نسخة من جواز السفر الفلسطيني البيومتري

رام الله - دنيا الوطنتسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، أول نسخة من جواز السفر الفلسطيني "البيومتري".جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها السيد الرئيس، لمقر مديرية الجوازات العامة التابعة لوزارة الداخلية، للاطلاع على سير العمل بإطلاق جواز السفر الفلسطيني "البيومتري" وفق أحدث المواصفات المعتمدة دوليا.وقال الرئيس، هذه بشرى سارة للمواطن الفلسطيني، ومفخرة لنا جميعا بأن يكون جواز السفر الفلسطيني الجديد يعمل وفق اعلى المواصفات الدولية المعتمدة من أرقى دول العالم.وأضاف، نثمن الجهود المميزة لطواقم وزارة الداخلية الفلسطينية التي تعمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل سفرهم في الموانئ والمطارات الدولية.