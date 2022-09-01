شؤون فلسطينية

تقديرات عسكرية إسرائيلية: عملية واسعة النطاق في نابلس وجنين أصبحت قريبة

تقديرات عسكرية إسرائيلية: عملية واسعة النطاق في نابلس وجنين أصبحت قريبة
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال يقدّر شن عملية عملية عسكرية واسعة النطاق في نابلس وجنين.

وقال موقع (والا) الإسرائيلي، إنه "على الرغم من أن رئيس الأركان أفيف كوخافي حذر في بداية عام 2022 كبار قادة السلطة الفلسطينية والمنظمات من أنه إذا لم يهدأ مستوى التوتر في شمال الضفة، فسيضطر الجيش إلى شن عملية واسعة النطاق هناك".

وتابع: "إلا أن التوتر لم يهدأ، بل وتصاعد، لذلك في الجيش يقدّرون بأن عملية واسعة النطاق في نابلس وجنين أصبحت قريبة، بهدف منع تصعيد واسع النطاق في المستقبل".

واستُشهد فجر اليوم، شابّين برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات اندلعت مع الشّبان في مدينتي نابلس والبيرة.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشاب سامر محمود سليمان خالد (25) عامًا، من مخيم العين، متأثرًا بإصابته في الرقبة خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم بلاطة شرقي نابلس.

وفي البيرة، استشهد الشاب يزن عفانة (26) عامًا، من مخيم قلنديا برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها حي أم الشرايط.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن خالد أصيب بجراح بالغة بالرقبة، ووصل إلى مستشفى رفيديا فاقدًا للعلامات الحيوية، حيث فشلت محاولات الإطباء لإنعاشه واستشهد متأثرا بجراحه. 

وشهد مخيم بلاطة اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال، ومجموعات المقاومة التي تصدت للاقتحام الكبير الذي نفذته تلك القوات للمخيم، وتركز في شارع المدارس وحارة الحشاشين.















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