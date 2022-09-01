الخليل: سلطة المياه توقف بئر بني نعيم عن العمل











رام الله - دنيا الوطنأعلنت سلطة المياه عن توقف العمل في بئر بني نعيم نتيجة حدوث خلل مفاجئ في المضخة سيؤثر على تزويد المياه للعديد من المناطق في جنوب الضفة الغربية نتيجة للنقص الناجم في التزود بالكميات من هذا المصدر .وتوضح سلطة المياه انه ونتيجة لهذا العطل ستضطر إلى تخفيض كميات المياه عن معظم الهيئات المحلية في الجنوب كإجراء مؤقت إلى حين الانتهاء من أعمال صيانة وتشغيل البئروتهيب سلطة المياه بالمواطنين الكرام تحمل هذا الإجراء الطارئ حيث ان طواقمها تعمل حاليا على رفع مضخة البئر المعطلة.