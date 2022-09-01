"التربية" تؤكد على جاهزية الميدان التربوي للمشاركة في الدراسات الدولية



وشارك في اللقاءات ممثلون عن برنامج التعليم في وكالة الغوث وأعضاء الفريق الفني المركزي للدراسات الدولية من المديريات والوزارة.





وفي هذا السياق، أكد مدير عام مركز البحث والتطوير التربوي د. محمد مطر أهمية التحضير الميداني لهذه الدراسات مستفيدين من تجربة تطبيق دراستي بيزا 2022 وتيمس 2023 التجريبية، والعمل على تطبيق خطتها الخاصة لرفع الجاهزية مسترشدة

بالخطة الوطنية وما تتطلبه من نشاطات متابعة على مستوى مديريات التربية والمدارس.



يشار إلى أن فلسطين أنهت مشاركتها الأولى في دراسة بيزا 2022 والتي ستظهر نتائجها في العام القادم، وستشارك نهاية العام الدراسي الحالي في دراسة التوجهات الدولية في العلوم والرياضيات TIMSS 2023 بعينة وطنية من طلبة الصف

الثامن، وفي دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة 2025 PISA بعينة وطنية من طلبة الصف العاشر، وفي دراسة قياس مهارات القرائية والحساب (LaNA) بعينة من طلبة الصف الخامس.







يشار إلى أن فلسطين أنهت مشاركتها الأولى في دراسة بيزا 2022 والتي ستظهر نتائجها في العام القادم، وستشارك نهاية العام الدراسي الحالي في دراسة التوجهات الدولية في العلوم والرياضيات TIMSS 2023 بعينة وطنية من طلبة الصفالثامن، وفي دراسة البرنامج الدولي لتقييم الطلبة 2025 PISA بعينة وطنية من طلبة الصف العاشر، وفي دراسة قياس مهارات القرائية والحساب (LaNA) بعينة من طلبة الصف الخامس.

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة التربية والتعليم، من خلال مركز البحث والتطوير التربوي، سلسلة ورشات عمل مناطقية مع لجان الدراسات الدولية في مديريات التربية والتعليم؛ وذلك لمناقشة سبل رفع جاهزية الميدان التربوي؛ للمشاركة في الدراسات الدولية، وصولاً لتعليم نوعي يرقى بفلسطين في سلّم الأداء الدولي.