الجبهة الشعبية - القيادة العامة تعقّب على استشهاد شابّين في نابلس والبيرة

رام الله - دنيا الوطننعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، الشهيد الشاب سامر محمود سليمان خالد من نابلس، والشهيد الشاب يزن عفانة من القدس، والذين استشهدوا أثناء اشتباكٍ مع قوات الاحتلال البطولي وتصديهم لاقتحام قوات الاحتلال لمدينتي نابلس والبيرة.وقالت الجبهة، في بيانٍ لها، اليوم الخميس، إن "اقتحامات الاحتلال المتواصلة لمدن الضفة المحتلة، وجرائمه بحق شعبنا ومقدساتنا وأسرانا، لن تزيدنا إلا قوة وإصراراً على مقاومته ومجابهته في كل الميادين والساحات".وتابعت: "لن نسمح للعدو الإسرائيلي بتمرير جرائمه، ولا تنفيذ مخططاته الفاشلة والمهزومة حتمًا على صخرة صمود ومقاومة شعبنا".وأردفت: "إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وإذ ننعى شهدائنا الأبطال، ونشيد بمقاومة وبسالة الشبان الشجعان في الضفة الأبية، الذين يجسدون بمقاومتهم كل معاني العزة والإباء والعنفوان، ويشكلون كابوساً مرعباً لجنود الاحتلال".وأكدت أن "دماء الشهداء الطاهرة لن تذهب هدراً، وستكون الشعلة التي تضئ لنا طريق العودة وتحرير كامل التراب الفلسطيني".