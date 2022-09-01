"الاتصالات" والاتحاد العام للبريد يبحثان آلية رفع جودة وكفاءة التوزيع





وأكد على الرادع القانوني للمخالفين قائلا" المخالفين سيلاحقون قانونيا"، في حين أكد وفد من الاتحاد العام للبريد على فتح آفاق للشركات الخاصة واستعدادهم على المساعدة لتنظيم قطاع البريد في البلاد شاكرين جهود وزارة الاتصالات.





كما تهيب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمهور الكريم عدم التعامل مع شركات البريد غير المرخصة واستخدام الرمز البريدي الفلسطيني.



وأكد الوزير سدر على الدور الفعال للاتحاد واستعدادية الوزارة لتقديم تدريبات لموظفي شركات البريد لرفع كفاءة العمل وإرساء القواعد العامة.