"الاتصالات" والاتحاد العام للبريد يبحثان آلية رفع جودة وكفاءة التوزيع
التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. م اسحق سدر بوفدٍ من الاتحاد العام لشركات البريد للبحث في اليات تطوير القطاع.
وأكد الوزير سدر على الدور الفعال للاتحاد واستعدادية الوزارة لتقديم تدريبات لموظفي شركات البريد لرفع كفاءة العمل وإرساء القواعد العامة.
وأكد على الرادع القانوني للمخالفين قائلا" المخالفين سيلاحقون قانونيا"، في حين أكد وفد من الاتحاد العام للبريد على فتح آفاق للشركات الخاصة واستعدادهم على المساعدة لتنظيم قطاع البريد في البلاد شاكرين جهود وزارة الاتصالات.
كما تهيب وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمهور الكريم عدم التعامل مع شركات البريد غير المرخصة واستخدام الرمز البريدي الفلسطيني.
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