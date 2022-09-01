مجدلاني يلتقي المستشار الدبلوماسي لوكالة (أونروا)

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والأمين العام لجبهة النضال الشعبي د.أحمد مجدلاني، أهمية التعاون والتنسيق مع مختلف الأطراف لغاية تنفيذ ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، لخدمة أبناء شعبنا من اللاجئين في الوطن والشتات، لحين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم ، استنادا لقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها حق العودة.وشدد خلال لقائه المستشار الدبلوماسي لوكالة (أونروا) رونالد ستينجر، في مدينة رام الله، على أهمية عقد اجتماعات دورية مع الدول المضيفة للاجئين والدول المانحة، بهدف ضمان تمكين (أونروا) للاستمرار في تقديم خدماتها وتحسينها ، واستمرار التشاور في كافة القضايا والأمور المتعلقة بالوكالة، والهجمات المستمرة لتقويض عملها وتغيير ولايتها.وأشار د.مجدلاني أن القيادة الفلسطينية تعول على مؤتمر المانحين لـ (أنروا) المنوي عقده خلال الفترة القادمة ودعم المجتمع الدولي السياسي للقضية الفلسطينية ولولاية (أونروا)، مؤكدا أهمية أن يكون الدعم السياسي منسجم مع الدعم الفعلي بما فيه المالي للأونروا، لحماية اللاجئين في ظل سوء الأوضاع المعيشية.وأشاد باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة، القرار المعني بالدعم للاجئين فلسطين، وتمديد ولاية الوكالة.وناقش الطرفان مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المستمرة لتطوير عمل (أونروا) بما يحافظ على ولايتها وخدماتها حتى انتهاء محنة اللاجئين.بدوره، أطلع ستينجر د.مجدلاني على تطورات العمل، والمعيقات المالية التي تواجه عمل الوكالة، وضرورة التعاون لتحقيق أهدافها وأولوياتها.