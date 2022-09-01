وزيرة السياحة: للشرطة دور أساسي في توفير الأمن للسياح القادمين لزيارة فلسطين





جاء ذلك في مقر وزارة السياحة والاثار بمدينة بيت لحم معايعة هنأت العميد السعدي على منصبة الجديد، متمنية له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة.





وأكدت على دور الشراكة والتعاون ما بين وزارة السياحة والاثار و جهاز الشرطة لضبط الحالة السياحية، وتعزيز الامن و الامان للسائح القادم لزيارة فلسطين وخصوصا في ظل بدء عودة المجموعات السياحية في زيارة فلسطين و مواقعها السياحية والاثرية المميزة و الفريدة على مستوى العالمي معايعة اكدت اهمية العمل الذي يجري على الارض لضمان عودة النشاط السياحي في فلسطين الى سابق عهدة، وبتعاون الجميع ستعود فلسطين منارة للمجموعات السياحية من مختلف دول العالم، حيث استقبلت فلسطين في العام 2019 اكثر من 3.5 مليون سائح محققين بذلك اكثر من 2.7 مليون ليلة مبيت في الفنادق الفلسطينية، وهذه الأرقام قياسية نطمح لتحقيقها مرة أخرى مع انتهاء جائحة كورونا و ما سببته من معيقات و عقبات، خصوصا في كون هذا القطاع اول المتضررين من جائحة كورونا وسيكون اخر المتعافين منها.





وبدوره فقد تحدث العميد السعدي عن أهمية الشراكة والتعاون ما بين جهاز الشرطة ووزارة السياحة والآثار القائم على الاحترام المتبادل والذي يصب في مصلحة الوطن وانعكاس الصورة المشرقة للسائحين الوافدين لزيارة كنيسة المهد وغيرها من المناطق الاثرية.





وأكد السعدي على ان الشرطة على اتم الجاهزية والاستعداد لتوفير كامل ما يلزم لضمان زيارة أمنة للسائح اثناء زيارته لمدينة بيت لحم ولمن أراد الإقامة في هذه المدينة المقدسة.





رام الله - دنيا الوطناكدت وزيرة السياحة والآثار، رُلى معايعة أهمية دور جهاز الشرطة السياحية في توفير الامن والامان للسائح القادم لزيارة فلسطين، جاء حديث الوزيرة معايعة خلال استقبالها لمدير شرطة محافظة بيت لحم الجديد العميد ثابت السعدي.