سلطة المياه: توفير مواد الكلور اللازمة لتعقيم المياه بالقطاع

رام الله - دنيا الوطنوقعت سلطة المياه مع منظمة (يونيسيف)، اليوم الخميس، اتفاقية توريد 350 طناً من محلول الكلور اللازم لتعقيم مياه الشرب في قطاع غزة، وكذلك توريد المواد الكيماوية اللازمة لتشغيل محطات التحلية محدودة الكمية في شمال ووسط وجنوب القطاع.وأوضحت سلطة المياه، أن هذه الكميات قادرة على تغطية الفترة منذ بداية الشهر الحالي حتى نهاية العام، وسيتم العمل على توفيرها بشكل دوري لأهميتها في ضمان مأمونية المياه وصلاحيتها للشرب، رغم جميع العراقيل التي تحول أحيانا دون توريد هذه المواد إلى قطاع غزة.وثمنت سلطة المياه دور منظمة (يونيسيف) وتجاوبها في تلبية وتوفير هذه المواد الهامة.