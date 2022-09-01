شؤون فلسطينية

ماراثون "الحرية" في غزة

ماراثون "الحرية" في غزة
رام الله - دنيا الوطن
انطلق 500 متسابق مشارك في ماراثون "الحرية" الذي نظمه المجلس الاعلى للشباب والرياضة واتحاد ألعاب القوى، في غزة، برعاية المركز الثقافي الماليزي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال دولة ماليزيا.

وقطع المشاركون مسافة خمسة كيلومتر بإشراف القوات الشرطية الفلسطينية ووزارة الصحة، وصولا إلى منصة حفل تتويج الفائزين في الماراثون، وتم توزيع جوائز نقدية على الفائزين في الماراثون.

وشارك في الحفل ممثلين عن المجلس الأعلى للشباب والرياضة واتحاد ألعاب القوى والمدير التنفيذي لمؤسسة أحباء غزة ماليزيا، محمد نادر النوري قمر الزمان، ومؤسسات محلية وشخصيات رياضية وأهالي المشاركين.

وقال القائم بأعمال المجلس الأعلى جابر عياش: "إن هذا الماراثون يأتي ضمن إطار فعليات احتفال فلسطين باستقلال دولة ماليزيا"، آملاً أن يُقام في العام القادم بالقدس المحتلة.

وأشاد عياش بدور دولة ماليزيا في خدمة القضية الفلسطينية، وهنأ الشعب الماليزي بيوم استقلالهم، شاكراً مؤسسة أحباء ماليزيا – غزة التي لا زالت تدعم الشعب الفلسطيني.

وخلال كلمة مسجلة قال الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى عبد السلام هنية: "أنه من الواجب علينا في فلسطين تجاه دولة ماليزيا وشعبها المشاركة بمثل هذه الفعاليات".

وأضاف "هذا الماراثون يحمل عنوان "الحرية" ليرمز للأسرى في سجون الاحتلال وقضيتهم العادلة، داعياً العمل على تحريرهم وإسنادهم في كافة المحافل الدولية"، واعتبر هنية هذا الماراثون الأضخم من نوعه، وأثنى على دور الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى ووزارة الصحة والقوات الشرطية الفلسطينية الذين أشرفوا على إنجازه، متطلعاً على ان يُقام الماراثون بشكل سنوي.

بدوره قال مدير عام مؤسسة أحباء غزة ماليزيا، محمد نادر النوري قمر الزمان، إن الرياضة فلسطين مهمة لتفريغ الحزن الذي يحيط بهم، وأضاف أن المؤسسة تسعى لتمويل ودعم المشاريع الرياضية بشكل دائم، وشدد على استمرار هذه الفعاليات الرياضية، كي يرى العالم الفلسطيني المحب للحياة، مؤكدا سعيه لاستقدام نوادي كرة القدم الماليزية للرياضيين الفلسطينيين في القطاع. 



أخبار ذات صلة

وزيرة السياحة: للشرطة دور أساسي في توفير الأمن للسياح القادمين لزيارة فلسطين

وزيرة السياحة: للشرطة دور أساسي في توفير الأمن للسياح القادمين لزيارة فلسطين

سلطة المياه: توفير مواد الكلور اللازمة لتعقيم المياه بالقطاع

سلطة المياه: توفير مواد الكلور اللازمة لتعقيم المياه بالقطاع

هنية: نحن على ثقة كاملة بأن المقاومة لن تترك أسرانا على الإطلاق

هنية: نحن على ثقة كاملة بأن المقاومة لن تترك أسرانا على الإطلاق

بعد انخفاض أعداد الإصابات المسجلة بـ(كورونا).. الصحة &#34;بغزة&#34; تصدر تنويهاً للمواطنين

بعد انخفاض أعداد الإصابات المسجلة بـ(كورونا).. الصحة "بغزة" تصدر تنويهاً للمواطنين

الحقوقية الغنيمي تكشف لـ &#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل جديدة بشأن قضية فتاتي عائلة الطويل

الحقوقية الغنيمي تكشف لـ "دنيا الوطن" تفاصيل جديدة بشأن قضية فتاتي عائلة الطويل

النقل والمواصلات تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; موعد بدء عمل معبر الكرامة على مدار الساعة

النقل والمواصلات تكشف لـ"دنيا الوطن" موعد بدء عمل معبر الكرامة على مدار الساعة

قدورة فارس يوضح لـ&#34;دنيا الوطن&#34; أسباب تأجيل الأسرى لإضرابهم حتى ساعات المساء

قدورة فارس يوضح لـ"دنيا الوطن" أسباب تأجيل الأسرى لإضرابهم حتى ساعات المساء

لجنة دعم الصحفيين: 129 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال أغسطس المنصرم

لجنة دعم الصحفيين: 129 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال أغسطس المنصرم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

وزيرة السياحة: للشرطة دور أساسي في توفير الأمن للسياح القادمين لزيارة فلسطين

وزيرة السياحة: للشرطة دور أساسي في توفير الأمن للسياح القادمين لزيارة فلسطين

ماراثون &#34;الحرية&#34; في غزة

ماراثون "الحرية" في غزة

لجنة دعم الصحفيين: 129 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال أغسطس المنصرم

لجنة دعم الصحفيين: 129 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال أغسطس المنصرم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

أول تعليق من &#34;الخارجية&#34; على إعدام الاحتلال لشابين في البيرة ونابلس

أول تعليق من "الخارجية" على إعدام الاحتلال لشابين في البيرة ونابلس

الأسرى في سجون الاحتلال يؤجلون إضرابهم عن الطعام حتى مساء اليوم

الأسرى في سجون الاحتلال يؤجلون إضرابهم عن الطعام حتى مساء اليوم

طالع حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد

طالع حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الأحد

فصائل فلسطينية تعلق على انتصار الأسير عواودة في معركته

فصائل فلسطينية تعلق على انتصار الأسير عواودة في معركته

منوعات

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد إبنتها على طريقتها

كارول سماحة تحتفل بعيد ميلاد إبنتها على طريقتها

الفنانون يهنئون كندة علوش وعمرو يوسف بمولودهما الثاني

الفنانون يهنئون كندة علوش وعمرو يوسف بمولودهما الثاني

تسريب تسجيل صوتي لـ فارس كرم يشعل الخلاف أكثر مع ميريام فارس

تسريب تسجيل صوتي لـ فارس كرم يشعل الخلاف أكثر مع ميريام فارس

نادين خوري تنضم لأسرة مسلسل &#34;عين الشمس&#34;

نادين خوري تنضم لأسرة مسلسل "عين الشمس"

هنا الزاهد تكشف حقيقة فيديو سبّها أحد المعجبين

هنا الزاهد تكشف حقيقة فيديو سبّها أحد المعجبين

حسين فهمي يحدد معايير الأفلام وملابس الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي

حسين فهمي يحدد معايير الأفلام وملابس الفنانين في مهرجان القاهرة السينمائي

بالصور والفيديو.. نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

بالصور والفيديو.. نجوم العالم يتألقون على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

بالصور.. إطلالة جديدة للفنانة زينة من إجازتها الصيفية

بالصور.. إطلالة جديدة للفنانة زينة من إجازتها الصيفية

وفاة فنان مصري شاب بشكل مفاجئ

وفاة فنان مصري شاب بشكل مفاجئ

بطريقة مختلفة احتفل الفنان أيمن زيدان بعيد ميلاده الـ66

بطريقة مختلفة احتفل الفنان أيمن زيدان بعيد ميلاده الـ66

عربي

القوات الخاصة العراقية تتدخل لفض اشتباكات في البصرة الليلة الماضية

القوات الخاصة العراقية تتدخل لفض اشتباكات في البصرة الليلة الماضية

مصر: تعويم سفينة عملاقة جنحت في مجرى قناة السويس

مصر: تعويم سفينة عملاقة جنحت في مجرى قناة السويس

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بمحيط مطار حلب

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بمحيط مطار حلب

وزير أردني: 150 مليون دينار لتطوير جسر الملك حسين واعتراضنا أوقف الرحلات من (رامون)

وزير أردني: 150 مليون دينار لتطوير جسر الملك حسين واعتراضنا أوقف الرحلات من (رامون)