شؤون فلسطينية

بعد انخفاض أعداد الإصابات المسجلة بـ(كورونا).. الصحة "بغزة" تصدر تنويهاً للمواطنين

بعد انخفاض أعداد الإصابات المسجلة بـ(كورونا).. الصحة "بغزة" تصدر تنويهاً للمواطنين
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، تنويهًا للمواطنين عقب التراجع في عدد الحالات الموجبة المسجلة بفيروس (كورونا).

وقالت الوزارة، إنه "نظرا للتراجع الواضح والكبير في عدد المترددين على مراكز سحب عينات (كوفيد 19)وانحسار عدد الحالات الموجبة المسجله يوميا".
 
وتابعت: "ننوه بأنه سيتم حصر تقديم خدمات كوفيد19، اعتبارا من الأحد القادم الموافق 4 سبتمبر، خلال أيام الدوام الرسمي من الساعة 8:00 صباحا وحتى 2:00 ظهرا"

وأوضحت أن "المراكز التي سيتم العمل من خلالها فقط  في المحافظات الآتية: محافظة رفح مركز شهداء رفح ( رفح المركزية)، وفي محافظة خانيونس مركز شهداء خانيونس(بندر خانيونس)، وفي المحافظة الوسطى (مركز  صحي دير البلح)، وفي محافظة غزة (مركز شهداء الشاطئ) ومحافظة شمال القطاع (مركز شهداء جباليا).  

وأشارت إلى أنه "بإمكان المسافرين المتأخرين والمحتاجين لشهادة التطعيم أو شهادة الخلو من  الأمراض الحصول عليها من مركز شهداء رفح أثناء الذهاب الى المعبر فى الفترة الصباحية".

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