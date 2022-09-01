النقل والمواصلات تكشف لـ"دنيا الوطن" موعد بدء عمل معبر الكرامة على مدار الساعة

خاص دنيا الوطن - عبد الحي الحسينيقال الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، موسى رحّال، اليوم الخميس، إن "من المتوقع بدء عمل معبر الكرامة على مدار 24 ساعة من بداية شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل".وأضاف رحّال بأن "ذلك جاء بناءً على تكليف دفعه دولة رئيس الوزراء الفلسطيني ، محمد اشتية، لمواطنه وزير النقل والمواصلات، عاصم سالم، في لقاء مع المملكة الأردنية الهاشمية، من أجل البحث حول المعيقات والأسباب المؤثرة على سفر المواطن الفلسطيني، حيث تخلله عدة نقاط مهمة، وكان قد سبقه إتصالات ومراسلات خطية".وتابع في حديث خاص لـ "دنيا الوطن": "هناك أيضًا تصريحات لوزير الداخلية الأردني، حول تحسينات سيلمسها المواطن الفلسطيني، بالإضافة إلى تعليمات سريعة لزيادة عدد الموظفين، وإجراءات إدارية، ومعالجة سريعة لقاعات الاستقبال والمغادرة والمرافق الصحية، ونقل موقف سيارات الأجرة إلى بوابة الخروج التي تختصر المسافة على المواطنين".وأفاد رحّال بأنه "تم الحديث أيضًا عن طرح عطاء بقيمة 150 مليون دينار من أجل تطوير جسر الملك حسين، كما ويوجد هناك جهود مكثفة لتركيز الاهتمام باتجاه المعابر وتسهيل عملية نقل البضائع بين فلسطين والأردن".واختتم حديثه بأن "الاحتلال هو من يضع المعيقات أمام المواطنين، ويختلق الذرائع والحجج الأمنية التي من شأنها التأثير على سفرهم".