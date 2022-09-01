شؤون فلسطينية

قبل الشروع بالإضراب عن الطعام.. الحركة الأسيرة ترسل رسالتها الأخيرة

قبل الشروع بالإضراب عن الطعام.. الحركة الأسيرة ترسل رسالتها الأخيرة
رام الله - دنيا الوطن
أرسلت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الخميس، برسالةٍ أخيرة قُبيل خوضها الإضراب عن الطعام مساء اليوم.

وقالت اللجنة في بيان "رقم 5" الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إننا "نرسل لكم رسالتنا الأخيرة قبل خوضنا للإضراب المفتوح عن الطعام؛ والذي سنبدأ به مساء هذا اليوم الخميس 1/9/2022م، وذلك بعد تعنت الاحتلال وإصراره على إجراءاته التعسفية الانتقامية بحقنا، والتي يسعى من خلالها للانتقام منا ولهدم مؤسساتنا التنظيمية التي هي أساس استقرار حياتنا الاعتقالية".

وتابعت: "نخوض هذه المعركة بعزيمةٍ وإصرار لوقف هذه الهجمة وهذا التعدي الصارخ على حياتنا وعلى منجزاتنا، نخوض هذه المعركة وكلنا ثقة بالله أنه ناصرنا ومخزي المعتدين".

وأضافت: "نعلن لكم عن لجنة قيادة الإضراب، وهي الجهة المخولة بمتابعة التفاوض مع إدارة السجون وإدارة هذه المعركة، وذلك بالتشاور مع هيئاتها ومرجعياتها التنظيمية، وهم، عمار مرضي. ممثلًا عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، وسلامة القطاوي ممثلًا عن حركة المقاومة الإسلامية حماس، زيد بسيسي ممثلًا عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ووليد حناتشة. ممثلًا عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحسين درباس. ممثلًا عن الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين".

وأكدت  اللجنة خلال البيان: "إننا نخوض هذا الإضراب بوحدةٍ وطنية نتمنى أن تمتد وتترسخ في كافة ساحات الوطن وساحات مواجهة الاحتلال الغاصب.

وقالت: إننا "نُكرر دعوتنا لجماهير شعبنا وكافة قطاعاته لإطلاق أكبر حملات الإسناد والتضامن مع أبنائكم الأسرى في معركة الأمعاء الخاوية، ولتقول الجماهير كلمتها بالتزامن مع بدء الإضراب وباللغة التي يفهمها عدونا، وبكافة الوسائل والإمكانيات المتاحة".

ولفتت إلى أن "بشائر الانتصار الكبير قد بدأت من خلال النصر الذي حققه الأسير البطل خليل العواودة على الكيان الغاصب، والذي أثبت بصبره وعِناده صلابة وصمود الأسير الفلسطيني في مواجهة سجانه، وبهذه المناسبة نبارك له ولأهله ولكافة أبناء شعبنا هذا الانتصار، والذي يمثل انتصار الإرادة والحق والحرية على تغول الاحتلال وظلمه وعنجهيته".

وختمت البيان: "نُعاهد شعبنا وأسرانا أن نمضي قدمًا حتى تحقيق مطالبنا، وأن نرد عدونا خائبًا بإذن الله تعالى".

أخبار ذات صلة

قدورة فارس يوضح لـ&#34;دنيا الوطن&#34; أسباب تأجيل الأسرى لإضرابهم حتى ساعات المساء

قدورة فارس يوضح لـ"دنيا الوطن" أسباب تأجيل الأسرى لإضرابهم حتى ساعات المساء

لجنة دعم الصحفيين: 129 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال أغسطس المنصرم

لجنة دعم الصحفيين: 129 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال أغسطس المنصرم

حماس: الشعب ومقاومته لن يتركوا الأسرى يخضون معركتهم بمفردهم مع الاحتلال

حماس: الشعب ومقاومته لن يتركوا الأسرى يخضون معركتهم بمفردهم مع الاحتلال

الرئيس عباس يلتقي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء المقبل

الرئيس عباس يلتقي نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء المقبل

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

أول تعليق من &#34;الخارجية&#34; على إعدام الاحتلال لشابين في البيرة ونابلس

أول تعليق من "الخارجية" على إعدام الاحتلال لشابين في البيرة ونابلس

الأسرى في سجون الاحتلال يؤجلون إضرابهم عن الطعام حتى مساء اليوم

الأسرى في سجون الاحتلال يؤجلون إضرابهم عن الطعام حتى مساء اليوم

استشهاد شابّين برصاص الاحتلال في نابلس والبيرة

استشهاد شابّين برصاص الاحتلال في نابلس والبيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

لجنة دعم الصحفيين: 129 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال أغسطس المنصرم

لجنة دعم الصحفيين: 129 انتهاكاً بحق الحريات الإعلامية خلال أغسطس المنصرم

الوزير أبو مويس عضواً في مجلس إدارة المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية

الوزير أبو مويس عضواً في مجلس إدارة المسؤولية المجتمعية للجامعات العربية

مجدلاني يرحب بموافقة البرلمان الأوروبي بمشاركة فلسطين في برامج الاتحاد

مجدلاني يرحب بموافقة البرلمان الأوروبي بمشاركة فلسطين في برامج الاتحاد

المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر سبتمبر

المالية تعلن أسعار المحروقات والغاز لشهر سبتمبر

حماس تعقب لـ &#34;دنيا الوطن&#34; على قرار الأسير عواودة تعليق إضرابه

حماس تعقب لـ "دنيا الوطن" على قرار الأسير عواودة تعليق إضرابه

الحركة الأسيرة تشرع الخميس بالإضراب المفتوح عن الطعام

الحركة الأسيرة تشرع الخميس بالإضراب المفتوح عن الطعام

خلال لقاء المبعوث الأميركي.. اشتية يدعو الولايات المتحدة للعمل على الاعتراف بفلسطين

خلال لقاء المبعوث الأميركي.. اشتية يدعو الولايات المتحدة للعمل على الاعتراف بفلسطين

الاحتلال يرفض الإفراج عن السعدي بحجة استكمال الإجراءات القانونية

الاحتلال يرفض الإفراج عن السعدي بحجة استكمال الإجراءات القانونية

منوعات

فنانة شهيرة تنتحر وتترك رسالة غامضة ورائها

فنانة شهيرة تنتحر وتترك رسالة غامضة ورائها

شاهد: سمية الخشاب توجه رسالة غامضة لجمهورها وتحذر

شاهد: سمية الخشاب توجه رسالة غامضة لجمهورها وتحذر

شاهد: هيدي كرم تقلق جمهورها بإطلالتها في يوم ميلادها

شاهد: هيدي كرم تقلق جمهورها بإطلالتها في يوم ميلادها

شاهد: ياسمين صبري تثير الجدل حول علاقتها بالوسط الفني

شاهد: ياسمين صبري تثير الجدل حول علاقتها بالوسط الفني

شاهد: بث مباشر لعبير سندر وهي تقص شعرها

شاهد: بث مباشر لعبير سندر وهي تقص شعرها

شاهد: مقطع فيديو مؤثّر لابن جورج الراسي يثير ضجة على السوشيال ميديا

شاهد: مقطع فيديو مؤثّر لابن جورج الراسي يثير ضجة على السوشيال ميديا

ما حقيقة وفاة عفاف شعيب؟

ما حقيقة وفاة عفاف شعيب؟

نجلاء بدر تورط سمية الخشاب بشكل كبير.. فما السبب؟

نجلاء بدر تورط سمية الخشاب بشكل كبير.. فما السبب؟

شاهد: منديل ورقي لمحمد عبده يحدث ضجة كبيرة ويعرض للبيع بهذا السعر

شاهد: منديل ورقي لمحمد عبده يحدث ضجة كبيرة ويعرض للبيع بهذا السعر

شاهد: ياسمين صبري تحسم الجدل حول مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم

شاهد: ياسمين صبري تحسم الجدل حول مشاركتها في الموسم الرمضاني القادم

عربي

القوات الخاصة العراقية تتدخل لفض اشتباكات في البصرة الليلة الماضية

القوات الخاصة العراقية تتدخل لفض اشتباكات في البصرة الليلة الماضية

مصر: تعويم سفينة عملاقة جنحت في مجرى قناة السويس

مصر: تعويم سفينة عملاقة جنحت في مجرى قناة السويس

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بمحيط مطار حلب

سوريا: الدفاعات الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بمحيط مطار حلب

وزير أردني: 150 مليون دينار لتطوير جسر الملك حسين واعتراضنا أوقف الرحلات من (رامون)

وزير أردني: 150 مليون دينار لتطوير جسر الملك حسين واعتراضنا أوقف الرحلات من (رامون)