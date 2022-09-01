حماس: الشعب ومقاومته لن يتركوا الأسرى يخضون معركتهم بمفردهم مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن "بدء إضراب الأسرى اليوم داخل السجون يمثل معركة جديدة لشعبنا الفلسطيني للدفاع عن الأسرى ونصرتهم لانتزاع حقوقهم وتحقيق مطالبهم المشروعة".وتابع القانوع في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن "شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة تلتحم مع الأسرى وتقف معهم وخلفهم حتى تحقيق مطالبهم ولن تتركهم بمفردهم يخوضون هذه المعركة".وشدّد على أن "الأسرى هم قضية المقاومة الأولى وقضيتهم هي جزء من معركتنا المتواصلة مع الاحتلال الصهيوني".ودعا "جماهير الشعب الفلسطيني بكل مكوناته الوطنية والمجتمعية لأوسع حالة إسناد للأسرى والوقوف خلفهم في معركتهم ضد السجان الصهيوني".